Milano, clochard accarezza cane: proprietario lo uccide a calci e pugni

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2015

Episodio che testimonia una dura realtà: nel mondo ci sono persone insensibili e crudeli, prive di cuore. Un 22enne ha ucciso a calci e pugni un clochard 52enne solamente perché aveva accarezzato il suo cane, un dogo argentino.

L'episodio è avvenuto dinanzi a un pub di Cusano Milanino, qualche mese fa, ma solo ora è balzato agli onori delle cronaca. Rocco Rendina, l'aggressore, ha confessato ai carabinieri di aver massacrato il senzatetto perché aveva fatto carezze al suo cane. Fa indignare anche una circostanza: nessuno degli amici del 22enne ha cercato di evitare il pestaggio. Tutti sono rimasti a guardare, come se nulla fosse.

