Problemi economici europei: Gentiloni parla chiaro

di Redazione

14/11/2014

Per la prima volta il ministro degli esteri, Paolo Gentiloni ha deciso di parlare chiaro a riguardo dei problemi economici. Secondo il suo punto di vista i problemi economici che affliggono la popolazione odierna, riguardano tutti e non solo determinate nazioni. L’Italia sta facendo il possibile per affrontare i problemi in modo strategico, le altre nazioni sono pronte a seguir elo stesso esempio? E’ arrivato il momento di guardare ai problemi con una certa strategia politica per puntare sulla crescita e non sul rigore di bilancio. Sicuramente la Germania ha fatto grande riforme dieci anni fa e oggi si trova in un momento migliore ma il problema è di tutti.
