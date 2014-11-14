Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Processo Ruby: Fede e Mora condannati

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Finalmente il caso Ruby si è concluso per Silvio Berlusconi in secondo grado, dopo un’assoluzione che ha eliminato i 7 anni di carcere l’ex premier è stato consegnato ai lavori sociali. Situazione meno piacevole per Emilio Fede, Lele Mora e Nicole MInetti, tutti condannati anche in appello per la creazione di un sistema prostitutitivo. Ovviamente sono già state richieste riduzioni per le pene, se dovessero diventare definitive, i tre imputati non sconteranno nemmeno in prigione i loro errori. Per fede la condanna è scesa da 7 a 4 anni e 10 mesi, Nicole Minetti da 5 a 3 anni per il riconoscimento delle attenuanti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Problemi economici europei: Gentiloni parla chiaro

Articolo Successivo

Liberati Marco Vallisa 1 milione di riscatto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025