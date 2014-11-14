Home Attualità Processo Ruby: Fede e Mora condannati

Processo Ruby: Fede e Mora condannati

di Redazione 14/11/2014

Finalmente il caso Ruby si è concluso per Silvio Berlusconi in secondo grado, dopo un’assoluzione che ha eliminato i 7 anni di carcere l’ex premier è stato consegnato ai lavori sociali. Situazione meno piacevole per Emilio Fede, Lele Mora e Nicole MInetti, tutti condannati anche in appello per la creazione di un sistema prostitutitivo. Ovviamente sono già state richieste riduzioni per le pene, se dovessero diventare definitive, i tre imputati non sconteranno nemmeno in prigione i loro errori. Per fede la condanna è scesa da 7 a 4 anni e 10 mesi, Nicole Minetti da 5 a 3 anni per il riconoscimento delle attenuanti.

