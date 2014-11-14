Home Cronaca Allagamenti senza sosta nel parmense

Allagamenti senza sosta nel parmense

di Redazione 14/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La situazione del maltempo non ha lasciato da parte nemmeno la zona del parmense, infatti, gli allagamenti delle ultime ore hanno causato l’esondazione del Rio Manuviolo a Collecchio. Un intero quartiere è stato invaso da acqua e fango e il canale Burla nell’area di Ravadese, ha invaso una frazione. La situazione nelle ultime ore è tornata nella norma anche se preoccupa il passaggio della piena del fiume Po. I sindaci delle zone hanno già firmato l’ordinanza per l’evacuazione delle golene abitate. Un novembre all’insegna del maltempo nella seconda parte e che preoccupa molto le popolazioni locali.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp