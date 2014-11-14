Allagamenti senza sosta nel parmense
di Redazione
14/11/2014
La situazione del maltempo non ha lasciato da parte nemmeno la zona del parmense, infatti, gli allagamenti delle ultime ore hanno causato l’esondazione del Rio Manuviolo a Collecchio. Un intero quartiere è stato invaso da acqua e fango e il canale Burla nell’area di Ravadese, ha invaso una frazione. La situazione nelle ultime ore è tornata nella norma anche se preoccupa il passaggio della piena del fiume Po. I sindaci delle zone hanno già firmato l’ordinanza per l’evacuazione delle golene abitate. Un novembre all’insegna del maltempo nella seconda parte e che preoccupa molto le popolazioni locali.
