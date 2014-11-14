Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Liberati Marco Vallisa 1 milione di riscatto

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Confermato nella notte il liberamento di Marco Vallisa, il tecnico italiano rapito lo scorso 5 luglio in Libia. La notizia è stata rilasciata ufficialmente dal Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ora Vallisa è in volo per l’Italia. E’ stato pagato 1 milione di euro per la liberazione, la notizia è stata rilasciata dall’agenzia Presse, una fonte libica ha dichiarato queste informazioni e ha richiesto di rimanere anonima. Il gruppo armato che lo teneva prigioniero non ha un’identità, per fortuna un altro sequestro di persona andato a buon fine nonostante la cifra esorbitante per la liberazione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Processo Ruby: Fede e Mora condannati

Articolo Successivo

Lollipop per Android

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025