Home Attualità Liberati Marco Vallisa 1 milione di riscatto

Liberati Marco Vallisa 1 milione di riscatto

di Redazione 14/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Confermato nella notte il liberamento di Marco Vallisa, il tecnico italiano rapito lo scorso 5 luglio in Libia. La notizia è stata rilasciata ufficialmente dal Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ora Vallisa è in volo per l’Italia. E’ stato pagato 1 milione di euro per la liberazione, la notizia è stata rilasciata dall’agenzia Presse, una fonte libica ha dichiarato queste informazioni e ha richiesto di rimanere anonima. Il gruppo armato che lo teneva prigioniero non ha un’identità, per fortuna un altro sequestro di persona andato a buon fine nonostante la cifra esorbitante per la liberazione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp