Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Professore Licenziato perché Fece Pipì in Cespuglio: Allievi lo Difendono e Creano Pagina Fb

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Licenziato perché sorpreso a fare pipì in un cespuglio. Non è una barzelletta ma quello che è accaduto a un professore bergamasco, Stefano Rho

  11 anni fa, dopo aver cenato coi suoi amici, il professore di filosofia di un istituto tecnico fece pipì davanti a un cespuglio. L'uomo fu sfortunato poiché venne notato dai carabinieri che lo bloccarono e denunciarono. Dopo un breve processo, il prof venne condannato dal giudice di Pace a una multa di 200 euro. Perché il professor Rho è stato licenziato? Sembra che non abbia menzionato, recentemente, in un'autocertificazione per il Ministero della Pubblica istruzione di aver riportato condanne. Ebbene, la disattenzione è costata cara all'insegnante, che ha ricevuto il benservito dal preside dell'istituto "Giovanni Falcone" di Bergamo. Gli studenti del liceo linguistico, però, sono dalla parte del prof ed hanno aperto una pagina Facebook, "Dalla parte di Stefano Rho", che nel giro di poche ore hanno ottenuto tantissimi 'like'. I fondatori della pagina Fb hanno scritto:
"Rho ha subito una vera e propria ingiustizia. Farà ricorso al tribunale del lavoro e questa pagina può essere un modo per sostenere la sua causa ed essere una valida prova del fatto che la sua professione la svolge egregiamente. Passate parola e fate aderire più persone che potete".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alex Teixeira Acquistato dallo Jiangsu Suning per 50 Milioni di Euro

Articolo Successivo

Noemi a Sanremo con "La Borsa di una Donna", Brano di Marco Masini

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025