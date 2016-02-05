Home Home Alex Teixeira Acquistato dallo Jiangsu Suning per 50 Milioni di Euro

di Redazione 05/02/2016

Colpaccio della Cina, che ha strappato Alex Teixeira allo Shakhtar Donetsk per 50 milioni di euro Teixeira, dunque, vestirà la maglia dello Jiangsu Suning. Il brasiliano mostrerà la sua classe anche nel campionato cinese. E' già acqua passata, dunque, il passaggio di Jackson Martinez dall'Atletico Madrid al Guangzhou per la 'modica' cifra di 45 milioni di euro. Il Jiangsu Suning, dunque, ha fatto prima del Liverpool, e si è portato a casa Alex Teixeira. Il club inglese ha 'corteggiato' a lungo il brasiliano. La notizia dell'approdo di Teixera in Cina è stato diffusa dallo stesso Shakhtar Donetsk, mediante un comunicato, ringraziando il bomber per il suo grande lavoro nella squadra. Ormai i club cinesi si stanno abituando a fare colpacci nel mondo del calcio. Ricordiamo, infatti, che lo Jiangsu ha acquistato recentemente Ramires dal Chelsea, sborsando ben 30 milioni di euro. Secondo il sito Transfermarkt, i team cinesi hanno sborsato la bellezza di 313.825 milioni di euro per i calciatori. Club come Guangzhou e Shanghai Sipg si sono portati a casa giocatori del calibro di Jackson Martinez, Paulinho, Elkeson e Asamoah Gyan. Non finisce qui, però. Pare che in Cina arriveranno anche calciatori come Radamel Falcao e Ronaldinho. Intanto il Liverpool deve mettersi l'animo in pace: le speranze di portare in Premier Teixera sono finite.

