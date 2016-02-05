Noemi a Sanremo con "La Borsa di una Donna", Brano di Marco Masini
di Redazione
05/02/2016
Tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo ci sarà Noemi, artista romana che negli ultimi anni ha riscosso molto successo. La cantante porterà alla celebre kermesse canora il brano "La borsa di una donna"E' un periodo pieno di impegni per Noemi che, ultimamente, ha anche presentato il suo ultimo album di inediti, contenente anche un brano scritto dal trionfatore di Amici 11 Gerardo Pulli. Nel corso di un'intervista, la cantante di "Vuoto a perdere" ha dichiarato:
"Sono un'outsider, lo sono sempre stata. Mi piace di appartenere alla Terra di Mezzo, al terzo sesso. Mi sento una pioniera".Noemi non si vede nei rigidi schemi sanremesi ma si sente lontana anche dal mondo dei talent:
"Torno a Sanremo con grande felicità e con un pezzo di cui sono molto fiera, perché è una canzone che richiede grande personalità. Sono stata felice che Marco Masini, dopo aver pensato inizialmente di cantarla lui, abbia deciso di darlo a me"."La borsa di una donna" è compreso nel nuovo disco di Noemi, "Cuore d'artista", che uscirà il prossimo 12 febbraio. L'artista romana sta vivendo un momento di serenità sia sul versante professionale che personale. Tra gli artisti che hanno scritto i brani contenuti contenuti in "Cuore d'artista" ricordiamo Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati e Gaetano Curreri:
"E' stato un privilegio poter contare sulla collaborazione di questi artisti...".
