Oroscopo del giorno 29 maggio, è Lunedi per tutti

di Redazione 28/05/2017

Oroscopo di domani 29 maggio 2017 si prospetta una settimana interessante per un Sagittario deciso a portare avanti delle innovative strategie professionali. In merito, invece, al segno della Bilancia, questo si sentirà nuovamente motivato sul proprio lavoro. ARIETE ora siete desiderose di mettervi subito al lavoro per terminare un progetto molto ambizioso e innovativo che tuttavia vi rende molto sicure di voi stesse. Incanalate tutto il vostro buon umore in amore. TORO sarete letteralmente travolte da una ondata di energia positiva che rinnoverà la vostra voglia mettervi in gioco. Le relazioni interpersonali procedono bene, e del resto questo è un inizio settimana che premia l’amore e gli incontri. Cercate solamente di essere più sincere e spontanee con il partner: se qualcosa non va, parlatene chiaramente. GEMELLI Per raggiungere il vostro obiettivo, adoperate tutta la vostra positività, soprattutto se in amore queste ultime giornate si sono mostrate piuttosto tese. Questo è un ottimo momento per mostrare sul lavoro quanto sapete essere ambizione e determinate. CANCRO entrate ufficialmente in una fase di rinnovamento lento e graduale che, tuttavia, ha delle ottime potenzialità per valorizzare al meglio i vostri sentimenti. Sebbene il lavoro proceda bene, l’amore e le emozioni sono in calo già da qualche tempo, per cui dovrete essere creative e brillanti per trovare delle valide soluzioni. LEONE siete alla ricerca di nuovi stimoli per abbattere i ritmi noiosi della vostra routine quotidiana. In amore state rivedendo alcune delle vostre priorità di coppia, così da ottimizzare i vostri tempi e valorizzare al massimo e emozioni. Sul lavoro siete molto reattive di fronte alle difficoltà, prestate solo la dovuta cautela alle decisioni che riguardano gli investimenti. VERGINE i vostri buoni rapporti potrebbero portarvi ad organizzare delle nuove attività di gruppo che, se gestiti a dovere, vi permetteranno di raggiungere degli ottimi risultati. Vi sentite particolarmente attive sul fronte amore, motivo per cui potrete sorprendere il vostro partner. BILANCIA in questo momento sul lavoro vi sentite ambiziose e motivate, e del resto avete superato delle vittorie importanti per la vostra carriera. Lo stress è forte, ma evitate di trasferire possibili frustrazioni in amore. SCORPIONE questo è il momento migliore per prendersi cura del proprio corpo, specialmente in vista di lievi cali fisici. Sfruttate al massimo le pause dal lavoro e concedetevi qualche momento di relax. Da domani già vi sentirete più attive e socievoli. SAGITTARIO siate molto caute con le spese, perché alcune delle vostre nuove strategie professionali potrebbero rivelarsi fin troppo ambiziose per le vostre risorse. Essendo molto intuitive, riuscirete comunque ad elaborare il piano più adatto per raggiungere il vostro scopo. CAPRICORNO ora vi sentite più positive e solari, e del resto entrate in una fase di grandi vittorie sul lavoro e in amore. Ufficializzare una storia, già consolidata dal tempo, sarà una delle vostre principali prerogative di questa giornata. ACQUARIO se ultimamente avete vissuto una situazione di forte stress e disagio sul lavoro, ora dovrete rimboccarvi le maniche e cercare di dimostrare attivamente tutte le vostre qualità tecniche e manageriali. Un appuntamento imprevisto vi permetterà di ritrovare la vostra energia e risvegliare le vostre emozioni. PESCI potrete godere di un netto recupero della vostra forza fisica, e affrontare questa giornata con grinta e spirito d’iniziativa. Non è il momento di essere pigre ma datavi da fare per approfondire le vostre sperimentazioni professionali o fare nuove conoscenze. Decisioni importanti in amore.

