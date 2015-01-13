Pubblica Amministrazione: carta addio, documento digitale diventa realtà
di Redazione
13/01/2015
Addio alla carta nella Pubblica Amministrazione. Nelle ultime ore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina i documenti informatici, specialmente i file.
"L’ultimo tassello per l’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale. Ora la PA ha tutti gli elementi per lo switch off dalla carta al digitale, 18 mesi il tempo per l’adeguarsi", ha asserito Maria Pia Giovannini, dirigente dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede ogni modalità attraverso cui scrivere. "A questo punto ci sono tutti gli strumenti affinché la PA, ma anche i privati, possano superare l’utilizzo della carta e la diffusione del documento digitale diventi una realtà per il Paese", ha aggiunto Giovannini.
Articolo Precedente
Influenza si combatte col sonno: proteina innesca azioni antinfiammatorie
Articolo Successivo
Jack Nicholson sente peso degli anni: "Vorrei avere un ultimo amore"
Redazione