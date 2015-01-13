Jack Nicholson sente peso degli anni: "Vorrei avere un ultimo amore"

E' uno degli attori più famosi e pagati di Hollywood e nel corso della sua vita ha interpretato tantissimi ruoli in film comici, drammatici ed horror. Parliamo di Jack Nicholson.

L'attore americano, però, inizia a sentire il peso degli anni e non si sente più energico come una volta. Volete sapere la paura più grande di Jack Nicholson? Morire solo. Nel corso di una recente intervista al magazine Closer, Jack ha rivelato: "Vorrei avere un ultimo amore, ma sono realista, non succederà. Non me la sento più di corteggiare donne in pubblico. Non è adatto alla mia età e le donne di me non si fidano".

Jack Nicholson è stato un grande dongiovanni in gioventù: pare abbia avuto rapporti 'intimi' con oltre 2000 donne.