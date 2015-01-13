Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Jack Nicholson sente peso degli anni: "Vorrei avere un ultimo amore"

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' uno degli attori più famosi e pagati di Hollywood e nel corso della sua vita ha interpretato tantissimi ruoli in film comici, drammatici ed horror. Parliamo di Jack Nicholson.

L'attore americano, però, inizia a sentire il peso degli anni e non si sente più energico come una volta. Volete sapere la paura più grande di Jack Nicholson? Morire solo. Nel corso di una recente intervista al magazine Closer, Jack ha rivelato: "Vorrei avere un ultimo amore, ma sono realista, non succederà. Non me la sento più di corteggiare donne in pubblico. Non è adatto alla mia età e le donne di me non si fidano".

Jack Nicholson è stato un grande dongiovanni in gioventù: pare abbia avuto rapporti 'intimi' con oltre 2000 donne.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pubblica Amministrazione: carta addio, documento digitale diventa realtà

Articolo Successivo

Lega Nord, Rainieri verserà 150.000 euro all'ex ministro Kyenge. Fabbri: "Condanna esagerata"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018