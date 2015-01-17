GenerazioneSenzaVoto Day: importante campagna per garantire diritto voto studenti Erasmus

Sembrerà strano, ma studenti italiani che si trovano all'estero per partecipare a programmi di studio e lavoro non hanno il diritto di votare dalla nazione dove si trovano. Per esercitare il diritto di voto, i ragazzi devono per forza tornare in Italia. Ciò è assurdo.

Erasmus Student Network Italia sta raccogliendo, dallo scorso settembre, le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento la proposta di iniziativa di legge popolare. Oggi, 17 gennaio 2015, si svolgerà la campagna #GenerazioneSenzaVoto Day. In 28 città italiane verranno allestiti stand dove ci saranno volontari che raccoglieranno le firme.

"Tutta l'Italia universitaria sarà in campo per questo grande obiettivo. Manteniamo, nel frattempo, alta l'attenzione sui lavori che andranno a definire l'Italicum. Ci sono tutte le carte in regola perché in questa legge elettorale sia finalmente affermato il diritto per cui stiamo lottando da due anni. La nostra iniziativa di proposta di carattere popolare ha raccolto consensi da esponenti di tutte le forze politiche. Che il Parlamento adesso faccia il suo lavoro e renda onore al suo nome, trasformando in legge quella che è una richiesta chiara, univoca e meritata di tutti gli studenti italiani", ha asserito Carlo Bitetto, presidente di ESN Italia.