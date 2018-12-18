Quali sono i più importanti macchinari estetici?
di Redazione
18/12/2018
Macchinari per la depilazione definitiva, macchinari per pulizia viso ultrasuoni, macchinari per pressoterapia: sono numerose le proposte della tecnologia che garantiscono una bellezza completa, non solo per il viso ma anche per il resto del corpo. Ormai, i trattamenti estetici standard a base di creme, lozioni e unguenti sono affiancati sempre più spesso dal ricorso a dispositivi di questo tipo, che spesso offrono risultati definitivi, ma soprattutto la certezza di non avvertire il benché minimo dolore. I macchinari per la depilazione definitiva, per esempio, si basano sul laser, vale a dire l'amplificazione della luce attraverso l'emissione di radiazioni stimolata (Laser è proprio l'acronimo della corrispondente espressione inglese, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). In sostanza, mediante l'emissione di un fascio di luce monocromatica, vengono eliminati i peli in varie zone del corpo, inclusa quella inguinale: è sufficiente un numero ridotto di sedute per ottenere risultati eccezionali senza alcuna conseguenza per la porzione di pelle che circonda i peli. Anche i macchinari a ultrasuoni per la pulizia del viso coniugano semplicità di utilizzo e resa straordinaria: dopo che la pelle è stata preparata ad hoc, il passaggio di spazzole vibranti sul volto fa sì che la cute venga esfoliata e appaia più compatta, caratterizzata da un livello di luminosità più elevato. In questo modo possono essere eliminati i punti neri più in superficie, che quindi non dovranno più essere spremuti. Spesso prima di adoperare gli ultrasuoni si effettua un bagno di vapore, che permette di dilatare i pori. Le funzioni a disposizione per questi macchinari sono molteplici: quella per pulire la pelle, quella per esfoliarla, quella per compattarla, e così via. I MHz, inoltre, vengono calibrati in funzione della zona che deve essere trattata. Infine, non possono essere trascurati i macchinari per la pressoterapia, che generano un drenaggio linfatico reso possibile dalla pressione dell'aria sulle parti del corpo da trattare. Il sistema linfatico viene stimolato in modo efficace in virtù del susseguirsi di compressione e decompressione. La pressoterapia basata su pompe di gonfiaggio viene considerata un trattamento detossinante che permette di alleviare il gonfiore degli arti inferiori e proprio per questo motivo contribuisce a ridefinire le gambe. Essa è raccomandata non solo per la cellulite, ma anche per migliorare il tono della pelle sia in corrispondenza della zona addominale che sulle braccia. Panestetic è un'azienda specializzata nella produzione di apparecchiature estetiche professionali, studiate e sviluppate per assicurare prestazioni all'avanguardia e finalizzate al benessere degli utenti.
Articolo Precedente
Il Nero in casa
Articolo Successivo
Mollusco contagioso, quanto conta la prevenzione: come si fa!
Redazione