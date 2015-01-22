"Quando l'Italia mangiava in bianco e nero": film sulla cucina italiana alla Berlinale

Tra le pellicole della sezione speciale Culinary Cinema del Festival di Berlino ci sarà anche "Quando l'Italia mangiava in bianco e nero", una pellicola che dura poco, diretta da Andrea Gropplero di Troppenburg e prodotta da Istituto Luce-Cinecittà.

"Quando l'Italia mangiava in bianco e nero" è incentrato sul cibo in tutte le sue accezioni e vuole esaltare la cucina italiana, apprezzata ed imitata in tutto il mondo per la sua unicità. Per gli italiani mangiare non vuole dire semplicemente consumare alimenti ma anche dialogo, sorrisi e felicità. Il film mette anche in evidenza la mutazione dell'idea di alimentazione avvenuta nel corso degli ultimi 90 anni. Oggi si dedica poco tempo ai pasti, anche in Italia; una volta non era così. Il buon cibo crea energia e vitalità, fa vivere meglio. Purtroppo, non tutti lo sanno.