Queen scelgono nuovo frontman: Adam Lambert, gay e poliedrico

I Queen hanno scelto il giovane Adam Lambert come loro leader, ma lui non vuole essere paragonato a Freddie Mercury, storica voce della band, perché è un vero 'mostro sacro' del pop

"Ho incontrato Brian e Roger ad American Idol e penso che, da quel momento in poi, ci sia stato una sorta di legame tra noi. Un paio di anni dopo mi hanno contattato per chiedermi se mi andava di cantare con loro agli MTV EMA's. Ero terrorizzato! 'Cosa penserà la gente?', mi dicevo. 'Posso farcela?'. Brian e Roger mi hanno sostenuto molto in quel momento e diciamo che da lì è iniziato tutto".

"Dico sempre che non sono un sosia, non sto provando ad essere Freddie. Sto solo cercando di fare un tributo a lui, cosa ben diversa. Sul palco sono Adam, canto le canzoni a modo mio e come viene naturale a me. E' una grande responsabilità cantare le canzoni che ha creato e, da grande fan, faccio del mio meglio".

"Penso sia possibile parlare in modo serio di omosessualità nel mondo della musica. Credo che questo ambito ci permetta di discutere e condividere molti argomenti importanti e di avere ancora una voce. Mi sembra che si siano fatti tantissimi progressi negli ultimi anni. La prova? tanti artisti gay hanno avuto un grandissimo successo".

Adam Lambert è un ragazzo eccentrico venuto alla ribalta grazie ad American Idol, talent statunitense, arrivando secondo. Era il 2009 e da quel momento il giovane artista ha iniziato ad affermarsi negli States e nel mondo intero, finché non è stato notato dai Queen, che l'hanno scelto addirittura per sostituire il compiantoLambert emoziona non poco quando canta i mitici brani scritti e cantati dall'ex leader dei Queen. Domani, 4 maggio 2016, Adam sarà all'Alcatraz di Milano per esibirsi dal vivo: canterà tutti i brani contenuti nel suo ultimo album "The Original High". Dopo la performance live milanese, l'erede di Freddy Mercury si esibirà coi Queen in molte zone del mondo, anche in Italia (25 giugno a Piazzola sul Brenta). Adam è davvero contento di cantare pezzi grandissimi scritti da Freddie Mercury. Ma come ha fatto l'artista ad incontrare i Queen e a diventare il nuovo leader? Adam ha detto durante un'intervista a Panorama:Lambert ha precisato che non vuole essere un sosia di Freddy Mercury, artista che comunque ama tantissimo e che reputa uno dei più grandi cantautori della storia della musica mondiale:Adam sa bene che ora è la voce di un gruppo che ha cavalcato il tempo, che è sempre attuale, grazie a brani immortali. Il giovane artista reputa le canzoni dei Queen così belle da entusiasmare anche i più giovani, ovvero quelli che sono nati quando Freddie era già morto. Anche Adam, come Freddie, è gay. Il giovane cantautore non reputa, oggi, discriminati i cantanti omosessuali, o comunque meno emarginati rispetto ad anni fa:Non ci resta che vedere il nuovo frontman dei Queen all'opera. Appuntamento a Piazzola sul Brenta il prossimo 25 giugno. Adam ha detto che i fan italiani devono aspettarsi un concerto particolare e pieno di hit.