Quirinale, Magalli presidente: esilarante campagna elettorale

Tra qualche giorno verrà eletto il nuovo Capo dello Stato. Chi sarà il nuovo inquilino del Quirinale? Difficile saperlo. Intanto si fanno i pronostici.

Da qualche ora, sul web, è stata lanciata una esilarante campagna elettorale, incentrata su un celebre conduttore italiano, Giancarlo Magalli, sempre lontano dalla politica e gossip. Magalli sarebbe un ottimo presidente per molti: è mite, serio e, soprattutto, non appartenente al mondo della politica. Lo stesso Giancarlo è lieto di essere protagonista della comica campagna elettorale, lanciata su Facebook e Twitter.

Una curiosità: Il Fatto Quotidiano ha chiesto, mediante un sondaggio, ai lettori di esprimere una preferenza sul prossimo inquilino del Quirinale; ebbene, Magalli ha ottenuto un punteggio maggiore di personaggi come Gino Strada, Rosy Bindi e Pierluigi Bersani.