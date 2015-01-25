Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Quirinale, Magalli presidente: esilarante campagna elettorale

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tra qualche giorno verrà eletto il nuovo Capo dello Stato. Chi sarà il nuovo inquilino del Quirinale? Difficile saperlo. Intanto si fanno i pronostici.

Da qualche ora, sul web, è stata lanciata una esilarante campagna elettorale, incentrata su un celebre conduttore italiano, Giancarlo Magalli, sempre lontano dalla politica e gossip. Magalli sarebbe un ottimo presidente per molti: è mite, serio e, soprattutto, non appartenente al mondo della politica. Lo stesso Giancarlo è lieto di essere protagonista della comica campagna elettorale, lanciata su Facebook e Twitter.

Una curiosità: Il Fatto Quotidiano ha chiesto, mediante un sondaggio, ai lettori di esprimere una preferenza sul prossimo inquilino del Quirinale; ebbene, Magalli ha ottenuto un punteggio maggiore di personaggi come Gino Strada, Rosy Bindi e Pierluigi Bersani.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Obama in India: accolto dal premier Narendra Modi, visita di 3 giorni

Articolo Successivo

Expo di Milano: Verybello.it presentato a Palazzo Chigi, sito web su eventi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025