Obama in India: accolto dal premier Narendra Modi, visita di 3 giorni

Visita di 3 giorni in India per il presidente statunitense Barack Obama. Il numero uno della Casa Bianca è arrivato da poco a New Delhi.

Lo scopo della visita di Obama è capire meglio i rapporti bilaterali e le novità in tema di politica locale e continentale. Obama e la moglie Michelle sono arrivati in India con l'Air Force One: erano le 5,30 locali. Ad accoglierli all'aeroporto di Palam il premier Narendra Modi. Solitamente, il primo ministro non si reca mai di persona all'aeroporto per accogliere altri capi di Stato ma stavolta è stata fatta un'eccezione al protocollo.