Expo di Milano: Verybello.it presentato a Palazzo Chigi, sito web su eventi

L’Expo di Milano rappresenta un evento molto importante che sicuramente dà lustro all'Italia. Lo sa bene Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali, che opera quotidianamente per "rendere più competitiva possibile l’offerta culturale italiana".

Nelle ultime ore è stato lanciato un sito web che racchiude più di 1000 eventi in programma nel Belpaese a partire dal prossimo maggio. La presentazione del sito web Verybello.it è avvenuta a Palazzo Chigi.

Sebbene abbia entusiasmato il mondo della politica, Verybello.it è stato criticato aspramente da molti utenti. Vari i motivi, come la lentezza e il fatto che l'immagine principale ritrae l'Italia senza Calabria e Sicilia.