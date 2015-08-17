Home Cronaca Ravenna, carambola al casello di Cotignola: Audi A3 contro Fiat Punto. Due morti

Ravenna, carambola al casello di Cotignola: Audi A3 contro Fiat Punto. Due morti

di Redazione 17/08/2015

Drammatico incidente stradale, ieri, a Ravenna. L'impatto è visibile in un video diffuso dalla Polizia, realizzato da una telecamera del casello di Ravenna. Nell'incidente sono morti Andrea Giunta, 56 anni, e il figlio Michele. I due tornavano a casa dopo le ferie Sono veramente terribili le immagini che mostrano un'Audi A3 a velocità sostenuta che va a finire contro le barriere del casello autostradale e poi contro la vettura del povero Andrea Giunta. A bordo della potente auto tedesca c'erano due ventenni, che sono rimasti feriti lievemente. I due ragazzi sono risultati negativi all'alcoltest. Ora si attendono i risultati degli esami tossicologici a cui i ragazzi sono stati prontamente sottoposti. Nell'incidente è rimasta ferita anche la moglie del Giunta, che ora è ricoverata preso il nosocomio Bufalini di Cesena e lotta tra la vita e la morte. I ragazzi che hanno causato l'incidente avevano passato la notte in un noto locale di Rimini. Forse il guidatore non si era accorto che stava premendo troppo il piede sull'acceleratore; o forse sì ma non gliene importava nulla. Saranno gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. L'Audi A3 ha colpito anche una seconda vettura, una Kia Sportage, ma fortunatamente gli occupanti non sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi del casello di Cotignola lo scorso 15 agosto, verso le 14. La Polizia di Stato, lo ricordiamo, ha diffuso il video sconcertante. Intanto Antonio Vincenzo Bartolozzi, pm di turno della Procura di Ravenna, ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio colposo. Troppe vittime sulle strade italiane in questa estate 2015. Chi ha il coraggio di vedere il video si può rendere conto di cosa è successo al casello di Cotignola dove, successivamente alla carambola, sono arrivati subito gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, due ambulanze, l’elicottero di 'Romagna Soccorso' e un medico rianimatore. La Fiat Punto e la Kia Sportage erano incolonnate al suddetto casello quando, all'improvviso, l'Audi A3 guidata dal ventenne è andata a finire contro la Punto. L'impatto è stato così forte che due dei tre occupanti sono morti, ovvero Andrea Giunta e il figlio. I ragazzi a bordo dell'Audi, originari di Macerata, erano lucidi al momento dell'impatto. Dopo aver trascorso la notte in una discoteca di Rimini, avevano deciso di trascorrere la mattina di Ferragosto nel parco di Mirabilandia. Perché correvano così? I vigili del fuoco hanno faticato non poco per estrarre dalle lamiere i corpi esanimi di Andrea Giunta e del figlio, originari di Caltanissetta. Ovviamente, l'incidente ha causato disagi alla circolazione, durati circa 2 ore. La A14, negli ultimi giorni, è stata teatro di molti incidenti stradali. Tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione Ancona, una vettura si è improvvisamente ribaltata: il conducente, un ventenne, è morto; gli altri tre ragazzi, invece, sono rimasti feriti. Il gruppo di amici si stava recando al mare per trascorrere qualche ora di sano relax. Speriamo che la moglie di Andrea Giunta, una 55enne originaria di Ariano Irpino, riesca a sopravvivere. I medici hanno detto che è in condizioni disperate in quanto ha riportato profonde lesioni su tutto il corpo.

