Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Razzo Nasa esplode dopo lancio: nessun ferito e molti danni

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Doveva portare rifornimenti alla ISS, Stazione Spaziale Internazionale, invece è scoppiato qualche secondo dopo il lancio. E' successo in Virginia. Il razzo Antares della Orbital Sciences Corp è scoppiato dopo 6 secondi dal lancio dalla base di Wallops Island.

Il razzo trasportava più di due tonnellate di alimenti e dispositivi che servivano alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Ignote, attualmente, le cause dell'esplosione. L'evento, però, ha provocato molti danni: pare siano scoppiati incendi in diversi terreni attigui. Mai, finora, si era verificato un episodio del genere, almeno da quando NASA paga la Orbital Sciences Corp e la SpaceX per portare rifornimenti sulla Iss.

Antares non aveva presentato anomalie prima del lancio. Sembra che tutto filasse liscio. Cosa sarà successo?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Stefano Cucchi: "Segni sotto occhi sembravano segni di malattia", parola di poliziotto imputato

Articolo Successivo

Ucraina, 4.035 morti nel giro di 6 mesi: tregua non ha avuto effetti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022