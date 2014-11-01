Razzo Nasa esplode dopo lancio: nessun ferito e molti danni

Doveva portare rifornimenti alla ISS, Stazione Spaziale Internazionale, invece è scoppiato qualche secondo dopo il lancio. E' successo in Virginia. Il razzo Antares della Orbital Sciences Corp è scoppiato dopo 6 secondi dal lancio dalla base di Wallops Island.

Il razzo trasportava più di due tonnellate di alimenti e dispositivi che servivano alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Ignote, attualmente, le cause dell'esplosione. L'evento, però, ha provocato molti danni: pare siano scoppiati incendi in diversi terreni attigui. Mai, finora, si era verificato un episodio del genere, almeno da quando NASA paga la Orbital Sciences Corp e la SpaceX per portare rifornimenti sulla Iss.

Antares non aveva presentato anomalie prima del lancio. Sembra che tutto filasse liscio. Cosa sarà successo?