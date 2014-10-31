Loading...

Ucraina, 4.035 morti nel giro di 6 mesi: tregua non ha avuto effetti

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

TITOLO

Nell'arco di sei mesi sono morte 4.035 persone per colpa dello scontro nelle regioni orientali e separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk. Il luttuoso bilancio è stato redatto dall'Onu.

Pare che 300 persone abbiano perso la vita nel giro di 10 giorni. Il bollettino del 21 ottobre parlava di 3.724 morti. L'aumento dei morti è stato registrato nonostante l'armistizio siglato a Minsk lo scorso 5 settembre.

Whatsapp

