Home Attualità Red Ronnie si perde a Ravenna: salvato da Periscope

Red Ronnie si perde a Ravenna: salvato da Periscope

di Redazione 20/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Red Ronnie, nelle ultime ore, ha pubblicato un lungo post su Facebook per sottolineare la pessima segnaletica stradale di Ravenna e scagliarsi contro il sindaco Matteucci Dopo aver partecipato a una serata benefica a Marina di Ravenna, tra il 17 e il 18 luglio, Red Ronnie decide di mettersi in macchina e tornare a casa. Non l'avesse mai fatto. Rincasare è stata, per lui un'odissea. Alla fine è stato salvato dall'app Periscope. Ecco uno stralcio del post di Red su Fb: "Ma il Comune di Ravenna com'è messo? La segnaletica sa dov'è? Vergogna! Ravenna, notte tra il 17 e 18 luglio 2015. Dopo la splendida serata benefica per l'associazione di Federica Bovolenta a Marina di Ravenna decido di non fermarmi a dormire e rientrare. Lascio il Grand Hotel Mattei all'una di notte. Arrivando avevo notato che la via dall'autostrada al centro era chiusa per lavori in senso contrario, così chiedo a portiere come riprendere l’autostrada. Lo vedo preoccupato e mi dice che non è facile perché, causa alluvione, da tanto tempo sono chiudi accessi. Mi consiglia di andare verso il centro e alla seconda rotonda di prendere la 4° uscita, percorrere una strada stretta con curve per alcuni km, passare sopra ponti fino a quando non mi sarei ritrovato nei pressi dell’autostrada. Seguo il suo consiglio, ma la 4° uscita nella 2° rotonda non ha nessuna indicazione, mentre campeggia bella e luminosa l’indicazione per l’autostrada Bologna-Ancona che mi riporta indietro. Ripasso davanti all’albergo e alla rotonda un altro cartello mi indica a sinistra e mi accompagna fino a quando… strada interrotta e nessuna indicazione di dove andare. Sono costretto a girare a destra. Il navigatore, fino a quel momento sereno, comincia a impazzire e a ricalcolare tragitti. Mi ritrovo in una zona industriale. Quando finalmente arrivo a un’altra rotonda (ma quante ne avete a Ravenna?!?) manca ogni indicazione di autostrade, ma solo paesi. Provo alcune uscite, tornando sui miei passi, ma l’unico cartello verde è per la E45, che da Cesena va a Roma. La Bologna-Ancona è dissolta nel nulla. Dopo mezzora di vani giri a vuoto, cercando di capire invano dalla mappa del navigatore dove sono e come poter beccare un ingresso dell’autostrada, mi ritrovo nel punto di partenza, dove c’era la strada sbarrata a pochi metri dall’ingresso autostradale. A questo punto ho acceso una diretta su Periscope per sfogare la frustrazione e cercare aiuto. Il resto lo vedete nel video. Ringrazio i due ragazzi che mi hanno salvato, guidandomi sulla strada giusta. Fin dalla notte, su Twitter, ho capito che solo io non sapevo che la viabilità di Ravenna fa schifo. Tantissimi mi hanno citato Giacobazzi e allegato il link dello spettacolo dove racconta che da Ravenna è impossibile uscire. Io mi chiedo: ma il Sindaco Matteucci cosa fa? Come può pensare di candidare Ravenna a città d’arte quando, come poi TUTTI mi hanno detto, le indicazioni per come muoversi fanno cagare?".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp