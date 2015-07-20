Home Gossip Hunziker Trussardi: la coppia scoppia? No, piccola lite estiva

di Redazione 20/07/2015

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ai ferri corti? No, hanno avuto solamente un piccolo battibecco estivo. I due erano attesi all'inaugurazione della Casina Rossa, splendida casa nei pressi del Parco della Versiliana di Daniela Santanché e Alessandro Sallusti, ma non si sono presentati Sono fonti vicine alla coppia, Michelle e Alessandro avrebbero litigato perché lei sarebbe molto gelosa. Strano, visto che Tomaso è follemente innamorato di lei e non è stato immortalato, finora, con nessun'altra donna. All'inaugurazione della Casina Rossa hanno partecipato molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dell'editoria e della politica, come Giovanni Toti, Barbara D'Urso, Claudio Brachino, Simona Ventura e Ignazio La Russa.

