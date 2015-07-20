Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Hunziker Trussardi: la coppia scoppia? No, piccola lite estiva

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ai ferri corti? No, hanno avuto solamente un piccolo battibecco estivo. I due erano attesi all'inaugurazione della Casina Rossa, splendida casa nei pressi del Parco della Versiliana di Daniela Santanché e Alessandro Sallusti, ma non si sono presentati

  Sono fonti vicine alla coppia, Michelle e Alessandro avrebbero litigato perché lei sarebbe molto gelosa. Strano, visto che Tomaso è follemente innamorato di lei e non è stato immortalato, finora, con nessun'altra donna. All'inaugurazione della Casina Rossa hanno partecipato molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dell'editoria e della politica, come Giovanni Toti, Barbara D'Urso, Claudio Brachino, Simona Ventura e Ignazio La Russa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Red Ronnie si perde a Ravenna: salvato da Periscope

Articolo Successivo

Demi Moore: cadavere nella piscina della sua villa, scioccata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019