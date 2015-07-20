Home Serie TV Oggi in tv: "L'odore della notte", replica de "Il commissario Montalbano"

Oggi in tv: "L'odore della notte", replica de "Il commissario Montalbano"

di Redazione 20/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In estate, si sa, vengono mandate in onda repliche di serie tv importanti, che hanno fatto audience. Ecco perché stasera, su Rai 1, è stata trasmessa "L'odore della notte", terza puntata della quarta e fortunata serie de "Il commissario Montalbano", fiction interpretata da un grande Luca Zingaretti "L'odore della notte", puntata diretta da Alberto Sironi, venne trasmessa per la prima volta su Rai 1 l'11 novembre 2002. L'episodio, ambientato sempre a Vigata, piccolo e splendido paesino siciliano, è basato su una storia vera, riportata dal giornalista Francesco La Licata in un suo articolo. Luca Zingaretti è romano ma si è letteralmente innamorato della Sicilia, regione in cui, tra l'altro, è convolato a nozze con Luisa Ranieri.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp