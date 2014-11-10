Loading...

Referendum indipendenza Catalogna, vincono i 'sì': consultazione inutile?

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2014

Il referendum simbolico sull'indipendenza della Catalogna ha decretato una verità: la regione spagnola vuole l'autonomia. L'80,72% dei votanti ha espresso il consenso all'indipendenza.

E' bene dire che il referendum è stato promosso dai militanti indipendentisti ed ha un mero valore simbolico. A Madrid tale consultazione è stata bollata come inutile. Non deve sorprendere l'elevato numero dei sì: la maggior parte dei votanti era rappresentata da indipendentisti.

Ha votato un terzo degli aventi diritto.

