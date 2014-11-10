Fabrizio Corona, madre disperata: "E' molto dimagrito"

La madre di Fabrizio Corona, Gabriella, è disperata per le condizioni psicofisiche del figlio, detenuto da tempo nel carcere di Opera.

"Ho visto Fabrizio giovedì scorso. Non sta bene, si trova in un profondo stato di depressione, visto che ogni giorno succede qualcosa", ha asserito la mamma dell'ex paparazzo, in carcere per svariati reati. Tra l'altro, la scorsa settimana gli è stata aumentata di un anno e mezzo la pena da scontare.

"È molto dimagrito è in cella è con una ragazzo extracomunitario, un bravo ragazzo. Con lui Fabrizio si trova bene. In carcere però fa cose banali. Il suo stato depressivo non gli permette di impegnarsi più di tanto nelle attività del carcere. Legge scrive e pensa molto. Ai colloqui non ha molte parole. Della sua vita all’interno del carcere di Opera non dice molto. Ma credo che lo faccia per tutelarmi, per non farmi stare male", ha aggiunto Gabriella.