Registrazioni Uomini e Donne, Antonella Fiordelisi nuova corteggiatrice

di Redazione 13/10/2017

Tre mesi fa è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2017 e adesso Antonella Fiordelisi torna clamorosamente protagonista sempre su Cabale 5. La 19enne campana che nel docu reality aveva messo in crisi la lunga relazione tra Nicola Panico e Sara Affi Fella ora si è riproposta come corteggiatrice di Mattia Marciano nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, ma il suo arrivo non è passato inosservato. Infatti l'ex 'tentatrice' ha ammesso subito di aver ricevuto alcuni like dal tronista napoletano per le sue foto e di avere anche guà il suo numero di cellulare. Una confessione che ha scatenato subito le polemiche anche con Tina Cipollari. Mattia intanto è uscito di nuovo con Vittoria, una delle sue preferite in attesa che Angela decisa se corteggiare lui o Paolo Crivellin. La ragazza si trova bene con lui, ma non sopporta il pressing di Angela su Marciano anche perché la sua rivale nonostante si sia dichiarata per Paolo continua ad uscite anche con lui. La dimostrazione più chiara dell'interesse è nel fatto che Angela è stata invitato da Paolo ad un'esterna ma non si è presentata. Questa situazione di incertezza fa male anche a Nilufar, una delle preferite dal pubblico, che è arrabbiata per non essere stata più portata in esterna e ha deciso di andarsene. Sabrina Ghio invece è sempre più vicina al'ex 'tentatore' Nicolò Raniolo e ha dato vita ad una discussione con Nicolò Fabbri perché non riesce a fidarsi completamente di lui. Novità in vista anche per Alex Migliorini: il tronista gay è stato benissimo con Alessandro, ha aumentato il feeling con Matteo mentre a sorpresa so sta allontanando da Claudio che invece sembrava fino a qualche giorno fa il favorito per la scelta.

