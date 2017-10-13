Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, due nuovi concorrenti in Casa?

Grande Fratello Vip 2017, due nuovi concorrenti in Casa?

di Redazione 13/10/2017

L'espulsione di Marco Predolin, ma anche il rischio che nella prossima puntata in diretta come sospettano molti possa toccare a Gianluca Impastato (sempre per una presunta bestemmia pronunciata nella Casa), oltre al fatto che quest'anno la produzione del Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di portare a 13 le puntate complessive potrebbero portare ad una decisione clamorosa. Secondo le ultime anticipazioni tv infatti lunedì prossimo, 16 ottobre, due nuovi concorrenti potrebbero entrare dalla porta rossa. Non si tratta di apparizioni estemporanee, come quelle di Raoul Bova e Belen Rodriguez, ma di due concorrenti a tutti gli effetti e ci sono già i nomi che circolano, quelli di Carmen Russo e Luca Giurato. Una decisione legata anche al fatto che dal reality di Canale 5 nelle prime tre settimane per motivi diversi sono usciti tutti personaggi di una certa età, come lo stesso Predolin ma anche Simona Izzo e Serena Grandi, lasciando spazio ai più giovani. Così c'è bisogno di integrare il gruppo dei gieffini 'maturi' e queste due candidature sono ritenute forti e credibili per creare un certo interesse anche da parte del pubblico più datato. Per Carmen Russo non sarebbe una novità assoluta perché la showgirl e moglie di Enzo Paolo Turchi ha già partecipato un paio di volte a L'Isola dei Famosi sia nella versione italiana che in quella spagnola. Giurato invece ormai è in pensione dalla rai, ma in qualche modo conosce il mondo dei reality perché era stato opinionista dell'Isola su Rai 2 al fianco di Mara Venier. Le anticipazioni si trasformeranno in realtà? Basta aspettare qualche giorno per scoprirlo.

