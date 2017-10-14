Home Gossip Gf Vip 2017: tre nuovi concorrenti in Casa

Gf Vip 2017: tre nuovi concorrenti in Casa

di Redazione 14/10/2017

In attesa delle sorprese che regalerà la diretta di lunedì prossimo, 16 ottobre, al Grande Fratello Vip 2017 tengono ancora una volta banco le anticipazioni tv sui nuovi concorrenti che sono pronti ad entrare nella Casa. Rispetto a quanto emerso nelle scorse ore ci sono aggiornamenti importanti perché un nome è stato confermato, quello di Carmen Russo, ma ce ne sono anche due inediti, cioè Corinne Cléry e Raffaello Tonon. Carmen Russo, amatissima dal pubblico anche e soprattutto dopo essere diventata mamma della piccola Maria ben oltre la soglia dei 50 anni, troverà quindi spazio ancora in una prima serata di Canale 5 rinverdendo i fasti del passato e in fondo ha anche grossa esperienza nei reality avendo partecipato per due volte all'Isola dei Famosi, sia nella versione italiana che in quella spagnola. Doveva entrare insieme all'ex giornalista Luca Giurato che però come ha anticipato il settimanale 'Spy' ha dovuto rinunciare per alcuni problemi di salute e così al suo posto di sarà Raffaello Tonon: 38 anni, timbro vocale molto riconoscibile, nel 2005 ha partecipato a La Fattoria su Italia 1 vincendola ma è stato anche opinionista del reality prima di diventare un volto riconoscibile delle televendite. La vera sorpresa è Corinne Cléry, che nel recente passato è già stata concorrente di Ballando con le Stelle nel 2009 e Pechino Express 2 insieme al suo fidanzato, l'attore Angelo Costabile. Il suo ingaggio però sembra un dispetto a chi è stata eliminata da poco, Serena Grandi: le due attrici infatti sono state compagne in tempo diversi di Beppe Ercole, morto sette anni fa, e non si amano Anche di recente Corrine intervistata da 'Nuovo' ha ammesso di non voler nessun rapporto con la collega: “Non siamo amiche, nemmeno parenti: non voglio sapere nulla di lei”. E ora che si rivedranno, una in Casa e l'altra in studio?

