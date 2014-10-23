Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Restauro del complesso monumentale in Qusayr'Amra: convegno a Roma

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' iniziato oggi a Roma, presso la Sala Conferenze Iscr, il Convegno Internazionale “The Colours of the Prince. Conservation and Knowledge in Qusayr 'Amra" promosso dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Iscr). Presenti al convegno molte persone famose, sia italiane che giordane tra cui anche  la principessa Wijdam Bint Fawaz Al Hashemi.

Oggi e  domani verranno mostrati i risultati del piano di conservazione e restauro che l’Iscr porta avanti da oramai tre anni assieme  al Dipartimento delle Antichità del Regno di Giordania (Doa) e il World Monuments Fund (Wmf), presso  Qusayr 'Amra, importante sito pieno di monumenti,  in Giordania. Il complesso monumentale, lo ricordiamo, è compreso dal 1985  nell'elenco  del Patrimonio Mondiale Unesco.

Qusayr ‘Amra, che significa "piccolo castello",  è un edificio connotato anche da  impianto termale che veniva edificato da principi omayyadi e califfi  nelle aree desertiche comprese tra Siria, Palestina e Giordania.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Inter, Massimo Moratti non è più presidente onorario

Articolo Successivo

Vasco Rossi, "Come Vorrei" on air domani: nuovo singolo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025