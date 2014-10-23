Restauro del complesso monumentale in Qusayr'Amra: convegno a Roma

E' iniziato oggi a Roma, presso la Sala Conferenze Iscr, il Convegno Internazionale “The Colours of the Prince. Conservation and Knowledge in Qusayr 'Amra" promosso dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Iscr). Presenti al convegno molte persone famose, sia italiane che giordane tra cui anche la principessa Wijdam Bint Fawaz Al Hashemi.

Oggi e domani verranno mostrati i risultati del piano di conservazione e restauro che l’Iscr porta avanti da oramai tre anni assieme al Dipartimento delle Antichità del Regno di Giordania (Doa) e il World Monuments Fund (Wmf), presso Qusayr 'Amra, importante sito pieno di monumenti, in Giordania. Il complesso monumentale, lo ricordiamo, è compreso dal 1985 nell'elenco del Patrimonio Mondiale Unesco.

Qusayr ‘Amra, che significa "piccolo castello", è un edificio connotato anche da impianto termale che veniva edificato da principi omayyadi e califfi nelle aree desertiche comprese tra Siria, Palestina e Giordania.