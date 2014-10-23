Inter, Massimo Moratti non è più presidente onorario

Tifosi dell'Inter sconvolti. Nelle ultime ore, Massimo Moratti si è dimesso da presidente onorario della squadra nerazzurra. A riportarlo è stato 'Sky Sport'. Hanno rinunciato al loro incarico anche Angelomario Moratti, figlio di Massimo, Alberto Manzonetto e Rinaldo Ghelfi.

Si ipotizza che la rinuncia di Moratti sia conseguenza allo scarso peso dei suoi consigli e raccomandazioni nella nuova gestione targata Erick Thohir.

Massimo Moratti acquistò l'Inter il 25 febbraio 1995, alienandola a Thohir un anno fa. Chissà come prenderanno, i tifosi, la decisione di Moratti?