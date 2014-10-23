Inter, Massimo Moratti non è più presidente onorario
di Redazione
23/10/2014
Tifosi dell'Inter sconvolti. Nelle ultime ore, Massimo Moratti si è dimesso da presidente onorario della squadra nerazzurra. A riportarlo è stato 'Sky Sport'. Hanno rinunciato al loro incarico anche Angelomario Moratti, figlio di Massimo, Alberto Manzonetto e Rinaldo Ghelfi.
Si ipotizza che la rinuncia di Moratti sia conseguenza allo scarso peso dei suoi consigli e raccomandazioni nella nuova gestione targata Erick Thohir.
Massimo Moratti acquistò l'Inter il 25 febbraio 1995, alienandola a Thohir un anno fa. Chissà come prenderanno, i tifosi, la decisione di Moratti?
Articolo Precedente
Baby squillo Parioli, uno dei clienti patteggia: niente carcere
Articolo Successivo
Restauro del complesso monumentale in Qusayr'Amra: convegno a Roma
Redazione
Articoli Correlati
Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!
19/08/2016