Vasco Rossi, "Come Vorrei" on air domani: nuovo singolo

Ci siamo. Arriva la nuova ballata d'amore, delicatamente toccante, di Vasco Rossi."Come Vorrei" sarà on air da domani e fa parte del nuovo disco del Blasco, "Sono innocente", in uscita il prossimo 4 novembre.

La nuova opera del celebre rocker italiano comprende 15 canzoni inedite. Le parole di "Come vorrei" sono di Tullio Ferro, storico collaboratore di Vasco. "Come vorrei che fosse possibile cambiare il mondo che c'è ma mi dimentico che dovrei vivere senza di te", recita una strofa della ballata.

"Un brano sicuramente che può essere interpretato in un modo o in un altro a seconda del momento che si vive. La canzone giusta oggi per me e per i miei fan, di questo momento", dice il rocker di Zocca.