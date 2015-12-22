Ridare la vista ai ciechi non impossibile con software SoundSight Training

Ridare la vista ai ciechi non sarà più impossibile grazie a un software, Soundsight Training, ideato da una start-up italiana assieme al Cern di Ginevra e all'Università di Modena e Reggio Emilia

"Il software allena l'udito a percepire e identificare gli oggetti fino addirittura a riuscire a tirare in porta o mettere a segno un tiro libero a basket".

"Con il nostro prototipo i non vedenti riescono a leggere l'alfabeto che leggiamo tutti noi", hanno asserito i giovani e geniali studenti liguri.

Lo scopo del software SounSight Training è ridare la vista ai ciechi grazie al suono. In soldoni,. Insomma, il portentoso software si basa sulla ecolocalizzazione., Ceo di SounSight System, ha dichiarato:L'avveniristico programma permette ai non vedenti di apprendere il 'comportamento' del suono in diversi ambienti, in modo da addestrarli a riconoscere dove si trovano e cosa hanno vicino.; ecco perché è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter per reperire la somma necessaria per creare il prototipo. La Lanza, arguta studentessa di ingegneria, è certa che il software SoundSight Training permetterà veramente di ridare la vista ai ciechi mediante le potenzialità del suono.. La cecità, in futuro, non sarà più un problema perché numerose start-up stanno studiando sistemi straordinari per risolvere la problematica. Interessante anche il progetto della, start-up genovese fondata da tre ragazzi, che si fonda su una telecamera che immortala l'ambiente circostante al non vedente e gli invia il suono delle parole. Anche questo, in realtà, è un sistema fondato sulle virtù del suono.Speriamo solo che il frutto dell'ingegno delle start-up italiane e straniere per ridare la vita ai ciechi diventino