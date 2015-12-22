Home Home Masha e Orso: film al cinema dal 23 dicembre al 10 gennaio, nuovi episodi a Natale

di Redazione 22/12/2015

Ci siamo, da domani, 23 dicembre, al 10 dicembre 2016, arriveranno al cinema i nuovi episodi italiani di Masha e Orso, l'entusiasmante cartoon russo che fa impazzire i bimbi di tutto il mondo Dal 23 dicembre al 6 gennaio, dunque, i bimbi si potranno recare al cinema coi genitori per osservare 8 nuovi episodi di Masha e Orso. Stanno per arrivare al cinema, dunque, nuove avventure della pestifera e birichina bimba russa che mette sempre nei guai il suo amico Orso. Il cartoon sta riscuotendo molto successo, negli ultimi anni, addirittura superiore rispetto alle attese. Il film Masha e Orso è attesissimo. Piccoli e piccolissimi non vedono l'ora di vedere le nuove avventure della loro beniamina. La pellicola dura 65 minuti ed è frutto della partnership tra Ink Global, Animaccord e Warner Bros. Il cartone animato tra ispirazione da personaggi del folclore russo. La protagonista è una bimba vivace che vive nelle vicinanze di un bosco e ama andare a trovare un orso taciturno e tranquillo, che vive dentro un albero. Così come accadde per Peppa Pig, che approdò proprio a Natale nei cinema, anche il tormentone Masha e Orso sarà il protagonista delle festività dei piccoli. Masha e Orso, dunque, entusiasmerà ancora una volta i bimbi coi nuovi episodi a Natale, che fanno parte della seconda stagione del cartoon. Su Rai YoYo, finora, sono stati trasmessi 39 episodi dei 52 del secondo capitolo. Gli altri 13 episodi verranno trasmessi nei primi mesi del 2016. Intanto l'Animaccord è già al lavoro per la terza stagione. Inizialmente si erano presentati alcuni problemi che, per fortuna, sono stati risolti. Come si fa a lasciare i piccoli senza Masha e Orso? Sarebbe un delitto, no? In attesa della terza stagione, dunque, raccomandiamo ai genitori di portare al cinema i propri figli dal 23 dicembre al 6 gennaio: una buona occasione per farli sorridere e divertire ancora una volta assieme a Masha e Orso!

