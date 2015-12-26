Home Home Rimini: incidente stradale A14, morti madre e figlio 9 mesi

Rimini: incidente stradale A14, morti madre e figlio 9 mesi

di Redazione 26/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli incidenti stradali, purtroppo, avvengono sempre, anche a Natale. E uccidono. Ieri, 25 dicembre 2015, hanno perso la vita in un tremendo incidente sull'autostrada, a Rimini, una 27enne e il figlioletto di 9 mesi Il drammatico episodio è avvenuto sulla A14, nei pressi dello svincolo di Rimini Sud. L'auto era condotta da un pachistano 32enne, marito della vittima (anche lei pachistana), la 27enne e i due figlioletti di 2 anni e 9 mesi. Il veicolo proveniva da Civitanova Marche (Macerata). Non si conosce per cui un'Opel Corsa guidata da un 40enne abbia tamponato la vettura dei pachistani. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. E' probabile che l'immigrato 32enne avesse parcheggiato l'auto sulla corsia d'emergenza per una presunta avaria. Fatto sta che il 40enne ha preso in pieno la vettura dei pachistani. L'impatto è stato veramente forte e non ha dato scampo alla 27enne e al figlio di 9 mesi. Il 32enne e il bimbo di 2 anni, invece, sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena: hanno riportato profonde lesioni. Ricoverato anche il 40enne alla guida della Corsa, che è stato subito sottoposto all'alcoltest e al test della droga, così come il pachistano. Il tratto di autostrada tra Riccione e Rimini Sud è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi e alle forze dell'ordine di compiere le prime indagini. La Punto degli immigrati era alimentata a metano, quindi, l'attenzione è stata maggiore nel momento della rimozione del veicolo, visto che il rischio che potesse scoppiare da un momento all'alto era elevato. L'incidente stradale sulla A14 non ha, comunque, creato particolari disagi alla circolazione, visto che ieri quel tratto era poco trafficato. Quello nei pressi dello svincolo di Rimini Sud, purtroppo, non è stato l'unico incidente pauroso sulle strade italiane. Sempre sulla A14, ad esempio, precisamente tra Termoli e Vasto Sud, l'autista di un tir è morto dopo che il suo mezzo si è ribaltato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp