Rimini, malore in acqua: 19enne muore al bagno 12 di Marina Centro

di Redazione 23/07/2015

Ogni anno, quando arriva l'estate, si ravvisano anche tragedie al mare. Peccato, visto che è una stagione connotata da tanto sole e divertimento. Certi episodi, però, offuscano la bellezza dell'estate Oggi, a Rimini, è deceduto un 19enne. Mai il giovane avrebbe pensato di perdere la vita in acqua, al bagno 12 di Marina Centro. Il ragazzo era entrato in acqua per farsi un bagno ma all'improvviso è stato colpito da un malore. I bagnini sono subito intervenuti quando hanno visto il 19enne agitarsi nel mare, a poca distanza dalla riva. Una volta portato a riva, il giovane è stato sottoposto a massaggio cardiaco. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il 19enne non ha più ripreso conoscenza. Immediato l'intervento sul posto del personale del 118. Il giovane, a quanto pare, non aveva acqua nei polmoni, quindi è probabile che sia stato stroncato da un infarto. L'autopsia, che verrà effettuata verosimilmente nei prossimi giorni, servirà a chiarire la causa della morte del 19enne a Rimini. Questa torrida estate 2015 sta stroncando molte persone che cercano refrigerio al mare. Le categorie che rischiano maggiormente sono i più giovani e gli anziani. Ricordiamo che, nei primi giorni di luglio, un 86enne originario di Mantova ha perso la vita a Gallipoli, in Puglia. Il cadavere dell'anziano è stato ritrovato da alcune persone che facevano il bagno. E' probabile che l'uomo sia stato colto da un malore. A giugno un altro anziano ha perso la vita a Porto Cesareo, così come il 70enne ad Otranto, sempre in Puglia. Insomma, si tratta di un'estate 2015 killer. La colpa è decisamente imputabile al caldo che, lo ricordiamo, ieri ha stroncato un giostraio 45enne, sempre a Rimini. Il cadavere dell'uomo è stato scoperto per strada, a pochi metri di Fiabilandia. Inizialmente si era pensato a un delitto, poi è stato accertato che a stroncare il 45enne è stato un infarto. Occhio al caldo!

