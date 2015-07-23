Home Cronaca Napoli, scoppia incendio in zona piena di rifiuti: fumo visibile da lontano

di Redazione 23/07/2015

A Napoli, verso le 11, è scoppiato un grosso incendio in una zona piena di rifiuti, tra via Cesare Rossaroll e via Cirillo. Il rogo ha causato la formazione di un alto muro di fumo nero ben visibile anche da molto lontano dal luogo dell'incendio Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, facilitati nello spegnimento delle fiamme dal fatto che il rogo è scoppiato in una zona chiusa da un muro. Ciò ha quindi permesso di frenare le fiamme. L'episodio ha comunque causato la paralisi del traffico. L'area interessata dal rogo è di circa 50 mq. Le forze dell'ordine, accorse sul posto assieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di scoprire l'origine dell'incendio: dolosa o accidentale? Diverse persone che vivono nelle vicinanze dell'area dove è scoppiato l'incendio hanno rivelato che la zona era diventata una sorta di discarica a cielo aperto. In tale area vi si gettava di tutto e si smaltiva di tutto. Sono stati proprio i rifiuti ad alimentare le fiamme, facendo elevare una colonna di fumo visibile anche da molto lontano. L'area dove è scoppiato l'incendio è vicina all'ufficio del giudice di pace, dove giornalmente si recano tante persone e avvocati. Quella degli incendi dei rifiuti, spesso tossici, è una grave piaga di Napoli e della Campania; soprattutto in estate i roghi sono numerosi. Il fenomeno non si placa, anzi aumenta. Un mese fa circa, tra Giugliano e Parete, un incendio scoppiò nei pressi dell'ex discarica Resit, provocando anche in tal caso una grossa colonna di fumo nero che impaurì i residenti e tutti coloro che si trovavano in quel luogo. Ogni giorno, sui social network, gli abitanti di Napoli pubblicano post sui social network da cui emerge la loro insoddisfazione nei confronti di Napoli e delle piaghe che la affliggono, come quella degli incendi dei rifiuti. Che peccato, una città così bella rovinata dalla malavita, dall'incuria e dai debosciati!

