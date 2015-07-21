Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roberto Saviano: emigrazione testimonia impossibilità di essere felici in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In Italia manca il lavoro. E' folta, molto folta la schiera di chi non ha un lavoro e non fa nulla per trovarlo perché sa che sprecherebbe tempo. Se non si cede a compromessi o se non si hanno 'santi in paradiso' nel Belpaese è difficile lavorare

  Ci ha colpito una recente riflessione del grande scrittore Roberto Saviano sull'emigrazione che, secondo lui, è chiara testimonianza della difficoltà di essere felici in Italia. Non c'è definizione più adatta. Saviano, dopo aver rammentato che in Italia ci sono tantissimi disoccupati, ha sottolineato che sono stati proprio gli italiani a contribuire alla fondazione di città come New York. Perché, oggi, gli italiani se ne vanno? Può capitare che un tedesco, un americano, un inglese, o un danese decida di emigrare, ma lo fa, ad esempio, per completare gli studi o perfezionarsi dal punto di vista professionale. Gli italiani, invece, se ne vanno per cercare la felicità. Ecco, bisogna riflettere su questo. Nessuno, politici in primis, hanno mai preso in considerazione questo aspetto, e finché non lo farà mai nessuno le cose, in Italia, non cambieranno mai. Grazie Roberto per le tue 'perle'!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Yara, Bossetti tenta suicidio in carcere. Legale: "Sta bene"

Articolo Successivo

"Love is all you need" su Rai 1: Pierce Brosnan è vedovo mite e raffinato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025