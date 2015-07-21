Loading...

"Love is all you need" su Rai 1: Pierce Brosnan è vedovo mite e raffinato

21/07/2015

Se volete trascorrere una serena serata a casa, magari davanti alla tv, non perdetevi "Love is all you need", film interpretato dal grande Pierce Brosnan e diretto da Susanne Bier, talentuosa regista danese. "Love is all you need" è trasmesso su Rai 1 alle 21:10. Si tratta di una prima tv

    Susanne Bier, con "Love is all you need", ha voluto realizzare una commedia sentimentale. La pellicola uscì in Italia 3 anni fa, a Natale, e riscosse grande successo. Il film può essere visto anche in streaming sul sito di Rai 1, www.rai1.rai.it. "Love is all you need" è stato ambientato in diverse città europee e il cast è formato da attori danesi e inglesi. La scena delle nozze, ad esempio, è stata girata in Italia, precisamente a Sorrento. Ida (Trine Dyrholm) è una parrucchiera danese che passa un brutto momento della sua vita. Dopo aver terminato la cura per combattere un brutto tumore scopre che suo marito intende lasciarla per una donna molto giovane. Per fortuna che, a un certo punto, Ida incontrerà Philip (Pierce Brosnan), un vedovo inglese con un temperamento mite e solitario. I due si innamorano. Nel cast di "Love is all you need", oltre a Pierce Brosnan e Tryne Dirholm, anche Sebastien Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Marco D'Amore e Ciro Petrone. Non perdetevi questa coinvolgente commedia romantica!
