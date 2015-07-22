Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Yara, Bossetti tenta suicidio in carcere. Legale: "Sta bene"

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il presunto omicida di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti, ha cercato di suicidarsi in carcere prima di presentarsi all'udienza del processo relativo all'uccisione della 13enne

  Il muratore avrebbe tentato di togliersi la vita sabato scorso scorso nel carcere di Bergamo, dove si trova dal 16 giugno 2014, quindi da oltre un anno. La notizia è stata diffusa dall'avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, che a sua volta l'ha appresa dalla moglie dell'imputato, Marita Comi. La donna si era recata in carcere a trovare il marito sabato scorso. Secondo le prime indiscrezioni, Bossetti avrebbe cercato di ferirsi, non si sa come, ma è stato bloccato dagli agenti che, negli ultimi tempi lo sorvegliano attentamente. Il difensore di Massimo Bossetti attende ora un report dell'Amministrazione dell'istituto penitenziario sul quanto avvenuto in carcere. Si è trattato di un "momento di debolezza" il tentativo di Bossetti di togliersi la vita, almeno stando alle recenti dichiarazioni del suo legale. Il muratore avrebbe usato una cinghia per suicidarsi. "Per un attimo gli si è spenta la luce. Per fortuna adesso sta bene ed è più tranquillo, abbiamo parlato a lungo degli ultimi giorni, dell'udienza di venerdì e di quello che ci aspetta", ha asserito Claudio Salvagni. Probabilmente, ad incidere sullo stato d'animo di Bossetti sarà la lunga custodia cautelare a cui è sottoposto e le recenti notizie sui presunti tradimenti della moglie.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pesaro, Ismaele sgozzato da albanesi: motivo passionale

Articolo Successivo

Roberto Saviano: emigrazione testimonia impossibilità di essere felici in Italia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025