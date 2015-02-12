Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Robledo non accetta trasferimento a Torino: ricorso in vista

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo non accetta la decisione del Csm di trasferirlo a Torino e farà ricorso presso le sezioni civili unite della Cassazione.

Il trasferimento di Robledo a Torino non è altro che un provvedimento cautelare conseguente alle notizie 'calde' di cui Robledo avrebbe parlato con il legale della Lega Nord, Domenico Aiello. Il ricorso di Robledo verrà presentato nel momento della ricezione del provvedimento ministeriale che stabilisce l'operatività del trasferimento.

La Prima Commissione, dunque, sta per archiviare il dossier sulla battaglia alla procura di Milano tra Robledo e Edmondo Bruti Liberati, vertice dell'ufficio.

Diversi consiglieri, però, ritengono che la questione non si può chiudere così, visto che dovranno essere approfonditi alcuni aspetti relativi a Bruti Liberati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Desert Sunlight Solar Farm: mega impianto fotovoltaico in California

Articolo Successivo

Delitto Cogne: Annamaria Franzoni rischia di tornare in prigione

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025