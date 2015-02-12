Robledo non accetta trasferimento a Torino: ricorso in vista
di Redazione
12/02/2015
Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo non accetta la decisione del Csm di trasferirlo a Torino e farà ricorso presso le sezioni civili unite della Cassazione.
Il trasferimento di Robledo a Torino non è altro che un provvedimento cautelare conseguente alle notizie 'calde' di cui Robledo avrebbe parlato con il legale della Lega Nord, Domenico Aiello. Il ricorso di Robledo verrà presentato nel momento della ricezione del provvedimento ministeriale che stabilisce l'operatività del trasferimento.
La Prima Commissione, dunque, sta per archiviare il dossier sulla battaglia alla procura di Milano tra Robledo e Edmondo Bruti Liberati, vertice dell'ufficio.
Diversi consiglieri, però, ritengono che la questione non si può chiudere così, visto che dovranno essere approfonditi alcuni aspetti relativi a Bruti Liberati.
