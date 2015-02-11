Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Delitto Cogne: Annamaria Franzoni rischia di tornare in prigione

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I giudici della Suprema Corte hanno annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva disposto la detenzione domiciliare per Annamaria Franzoni, condannata definitivamente a 16 anni di reclusione per l'uccisione del figlio Samuele.

La prima sezione penale della Cassazione, dunque, ha recepito il ricorso avanzato dalla Procura di Bologna contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La vicenda verrà esaminata nuovamente dai magistrati bolognesi che potrebbero decidere il ritorno in carcere della Franzoni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Robledo non accetta trasferimento a Torino: ricorso in vista

Articolo Successivo

Morgan padre assente, Jessica Mazzoli: "Semplicemente non c'è"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016