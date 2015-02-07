Loading...

Roma, auto e moto incendiate a Montesacro: incubo piromani torna

07/02/2015

Torna l'incubo piromane a Roma, nel quartiere Montesacro. La scorsa notte sono state incendiate ben 12 vetture e varie moto nel, precisamente in via Val Padana, via Val di Lanzo e via Val di Sangro.

I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto per spegnere le fiamme. Carabinieri e Polizia hanno iniziato ad indagare sull'episodio. La pista più seguita è quella dell'incendio doloso. Non è la prima volta che nel quartiere Montesacro vengono incendiati veicoli. E' già accaduto lo scorso autunno.

