Uomini e Donne, nuovi tronisti cercano amore vero: ecco Valentina, Fabio e Amedeo

Uomini e Donne. Arrivano nuovi tronisti nella celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, dopo gli addii di Jonas Berami, Andrea Cerioli e Teresa Cilia.

I nuovi protagonisti di Uomini e Donne sono tutti giovani, caparbi e affascinanti. Valentina, classe 1993, è bolognese e lavora in uno showroom di abbigliamento; il suo sogno è di fare un viaggio in Oriente. Amedeo è un 25enne originario di Napoli che ha viaggiato molto per lavoro; le sue passioni sono la palestra e il disegno. Fabio, invece, vive ad Udine ed è un grande sportivo: insegna fitness in una palestra. Riusciranno i 3 tronisti a trovare l'amore vero?