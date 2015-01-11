Roma bersaglio dei terroristi: rivelazione di un quotidiano tedesco
di Redazione
11/01/2015
La strage di Charlie Hebdo, a Parigi, rappresenterebbe solo il primo di una serie di attentati in Europa. Tra gli obiettivi dei terroristi ci sarebbe anche Roma.
Il quotidiano tedesco Bild am Sonntag, in base ai dati della Nsa americana, ha scritto: "Nelle intercettazioni è stato fatto anche il nome di Roma. Piani concreti, tuttavia, non sono noti".
Anche la Francia, però, è ancora a rischio terrorismo. Pare che, dopo la strage di Charlie Hebdo, si siano 'risvegliate' cellule terroristiche dormienti.
Intanto a Parigi è iniziato un vertice antiterrorismo a cui hanno partecipato e parteciperanno tantissime persone comuni ma anche capi di Stato e di governo europei.
