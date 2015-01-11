Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Anita Ekberg è morta: simbolo della Dolce Vita, aveva 83 anni

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lutto nel mondo del cinema. E' morta Anita Ekberg, attrice svedese che venne alla ribalta grazie alla superba interpretazione ne "La Dolce Vita" di Federico Fellini. Ricordate il bagno nella Fontana di Trevi assieme a Marcello Mastroianni?

La Ekberg è morta in una clinica di Rocca di Papa (Roma). Aveva 83 anni. La giovane Anita approdò nel mondo del cinema dopo aver vinto il titolo di Miss Svezia. Federico Fellini rimase folgorato dalla bellezza e dal talento dell'attrice svedese.

Anita Ekberg viveva da diversi anni a Genzano, in provincia di Roma.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma bersaglio dei terroristi: rivelazione di un quotidiano tedesco

Articolo Successivo

Isee, Caf bloccati: niente rinnovo convenzione con l'Inps

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018