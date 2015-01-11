Anita Ekberg è morta: simbolo della Dolce Vita, aveva 83 anni

Lutto nel mondo del cinema. E' morta Anita Ekberg, attrice svedese che venne alla ribalta grazie alla superba interpretazione ne "La Dolce Vita" di Federico Fellini. Ricordate il bagno nella Fontana di Trevi assieme a Marcello Mastroianni?

La Ekberg è morta in una clinica di Rocca di Papa (Roma). Aveva 83 anni. La giovane Anita approdò nel mondo del cinema dopo aver vinto il titolo di Miss Svezia. Federico Fellini rimase folgorato dalla bellezza e dal talento dell'attrice svedese.

Anita Ekberg viveva da diversi anni a Genzano, in provincia di Roma.