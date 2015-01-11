Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Box Office Usa: "Taken 3" al top, boom di incassi. "Selma" secondo

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Liam Neeson gongola, visto "Taken 3", ultimo film da lui interpretato, si è rivelato campione di incassi, negli Usa, in questo fine settimana.

Neeson veste i panni dell'ex agente operativo Bryan Mills. "Taken 3" arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio e, sicuramente, riscuoterà un grande successo.

"Taken 3" è il terzo capitolo di una saga iniziata 7 anni fa con "Io vi troverò". Nel weekend ha incassato la bellezza di 40,4 milioni di dollari.

In seconda posizione "Selma", film incentrato su Martin Luther King; terzo "Into The Woods". Scende in quarta posizione, invece, "Lo Hobbit".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Suv Jaguar in arrivo: immagine online di F-Pace

Articolo Successivo

Roma bersaglio dei terroristi: rivelazione di un quotidiano tedesco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018