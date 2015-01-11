Box Office Usa: "Taken 3" al top, boom di incassi. "Selma" secondo
di Redazione
11/01/2015
Liam Neeson gongola, visto "Taken 3", ultimo film da lui interpretato, si è rivelato campione di incassi, negli Usa, in questo fine settimana.
Neeson veste i panni dell'ex agente operativo Bryan Mills. "Taken 3" arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio e, sicuramente, riscuoterà un grande successo.
"Taken 3" è il terzo capitolo di una saga iniziata 7 anni fa con "Io vi troverò". Nel weekend ha incassato la bellezza di 40,4 milioni di dollari.
In seconda posizione "Selma", film incentrato su Martin Luther King; terzo "Into The Woods". Scende in quarta posizione, invece, "Lo Hobbit".
