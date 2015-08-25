Home Cronaca Roma, donna salvata da cani a Colle Oppio: immigrato voleva stuprarla

Roma, donna salvata da cani a Colle Oppio: immigrato voleva stuprarla

di Redazione 25/08/2015

Ennesimo episodio di violenza sulle donne a Roma, per fortuna con un lieto fine, Un etiope 26enne, ieri, ha tentato di stuprare un 52enne romana ma è stato messo in fuga dai due pastori tedeschi della donna. E' successo a Colle Oppio La 52enne stava passeggiando coi suoi due amici a quattro zampe quando, all'improvviso, l'etiope è spuntato da un cespuglio ed ha iniziato a palpeggiarla. I due cani hanno iniziato ad abbaiare, attirando l'attenzione di alcuni agenti che, subito sono giunti sul posto ed hanno bloccato l'immigrato. L'etiope è stato messo in manette e, dopo un processo con rito direttissimo, è stato condannato a tre anni di reclusione. L'accusa è di violenza sessuale. L'etiope è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: tre anni fa è venne condannato per un episodio simile. Non è la prima volta che uno stupratore viene messo in fuga dai cani della vittima. E' successo ad aprile anche a Padova, sul Lungargine Scaricatore. La donna, una 33enne, stava portando a spasso i suoi cani. Era notte. All'improvviso è spuntato un immigrato che l'ha scaraventata a terra ed ha tentato di stuprarla. I cagnolini della donna hanno iniziato ad abbaiare e mordere lo straniero, consentendo così alla padrona di liberarsi e fuggire a casa. L'immigrato ha seguito la donna ma, una volta giunto presso la sua abitazione, si è trovato davanti il compagno della 33enne che, immediatamente, ha chiamato i carabinieri. Lo straniero, un mauriziano 21enne regolare in Italia, è stato messo in manette. La 33enne è stata portata in ospedale per un controllo.

