Napoli, sequestra amante 25enne: non voleva consumare rapporto 'intimo'

di Redazione

25/08/2015

Un 25enne non voleva consumare un rapporto 'intimo' con lei e, allora, è stato sequestrato. Ebbene sì, stavolta è stato un uomo ad essere maltrattato da una donna. E' successo a Napoli

  Una 45enne, dopo aver ricevuto il due picche dal suo giovane amante, l'ha preso e rinchiuso nel seminterrato della sua abitazione. Sembra la trama di un film, invece è tutto vero e accaduto ad Arzano, comune in provincia di Napoli. La storia ha fatto anche sorridere molte persone; c'è addirittura chi ha giocato i numeri al Lotto. Nel Napoletano accade anche questo. La donna, una 46enne che vive in Liguria dopo essersi separata dal marito, aveva deciso di trascorrere le vacanze estive nel suo luogo natio. Ebbene, durante la sua breve permanenza ad Arzano, la 45enne ha conosciuto un 25enne, con cui ha iniziato a flirtare. A un certo punto, la donna ha invitato il ragazzo nella sua abitazione per consumare un rapporto 'intimo'. Lui ha acconsentito e, successivamente, se n'è voluto andare. Lei, però, non voleva 'consumare' ancora. Il ragazzo non aveva nessuna intenzione di fare il bis e la donna, indispettita, l'ha preso e rinchiuso nel seminterrato della sua casa. Il 25enne, terrorizzato, si è messo a gridare, insospettendo diversi passanti che, immediatamente, hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri, una volta arrivati nella casa della donna, hanno trovato il ragazzo segregato nel seminterrato. La 45enne è stata subito arrestata con l'accusa di sequestro di persona. Ora attende il processo per direttissima. La prossima volta si comporterà sicuramente meglio coi suoi amanti.
