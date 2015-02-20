Roma-Feyenoord, Salvini contro Alfano: "Avrebbe dovuto dimettersi stamattina"

I tifosi del Feyenoord hanno provocato caos e danni a Roma prima, durante e dopo il match di Europa League Roma-Feyenoord. I supporter olandesi, sotto i fumi dell'alcol, hanno addirittura danneggiato la Barcaccia del Bernini, celebre monumento situato a Piazza di Spagna. Ciò è inammissibile.

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini critica aspramente il ministro dell'Interno Angelino Alfano in merito ai recenti tafferugli a Roma. "Qualcuno pensa di mandare uomini in guerra in Libia e poi ci lasciamo devastare la Capitale dagli ubriaconi. Il ministro Alfano, se avesse dignità si sarebbe dimesso stamattina", ha esclamato Salvini dopo aver visitato un campo rom.