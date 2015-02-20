Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma-Feyenoord, Salvini contro Alfano: "Avrebbe dovuto dimettersi stamattina"

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I tifosi del Feyenoord hanno provocato caos e danni a Roma prima, durante e dopo il match di Europa League Roma-Feyenoord. I supporter olandesi, sotto i fumi dell'alcol, hanno addirittura danneggiato la Barcaccia del Bernini, celebre monumento situato a Piazza di Spagna. Ciò è inammissibile.

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini critica aspramente il ministro dell'Interno Angelino Alfano in merito ai recenti tafferugli a Roma. "Qualcuno pensa di mandare uomini in guerra in Libia e poi ci lasciamo devastare la Capitale dagli ubriaconi. Il ministro Alfano, se avesse dignità si sarebbe dimesso stamattina", ha esclamato Salvini dopo aver visitato un campo rom.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tifosi Feyenoord indegni a Roma, club: "Prendiamo le distanze"

Articolo Successivo

Fonsai, colpo ai Ligresti: Gdf sequestra 9,5 milioni di euro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025